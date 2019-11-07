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  • Collins Dictionary назвали словом 2019 року "кліматичний страйк"
07 листопада 2019, четвер, 23:45 5
Життя 2019-11-07T23:45:17+02:00
Українські Новини
Collins Dictionary назвали словом 2019 року "кліматичний страйк"

Collins Dictionary назвали словом 2019 року "кліматичний страйк"

Слово року, Грета Тунберг, Кліматичний страйк, Collins English Dictionary
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Словом 2019 року в англійській за версією укладачів Collins English Dictionary став вираз "climate strike" - "кліматичний страйк". Про це повідомляє "ВВС Україна".

Вперше видавництво зафіксувало його у 2015, після акцій протесту у Парижі, де проходила конференція, присвячена змінам клімату. Проте цього року частота, з якою вживають це словосполучення, зросло у сто разів.


Це сталося завдяки Греті Тунберг, 16-річній шведській школярці, яка у 2018 році почала серію щотижневих акцій протесту біля парламенту Швеції. Вона та її прибічники вимагали розпочати активну боротьбу із змінами клімату.

До короткого списку 2019 року потрапило і ще одне слово, що стосується захисту довкілля: "rewilding", що означає повернення певної території у первісний природний дикий стан.

До короткого списку також увійшли такі слова:

  • "influencer" - людина, яка впливає на думки і погляди суспільства через соціальні мережі,
  • "deepfake" - заснована на штучному інтелекті методика створення підробних зображень, які не відрізняються від справжніх,
  • "hopepunk" - оптимістичний напрямок у розповіді, що можна протиставити похмурому антиутопічному "grimdark".


Укладачі Collins Dictionary обирають "екологічне" слово як слово року вже вдруге поспіль. У 2018 ним стало слово "single-use" - "одноразовий", що застосовується до виробів з пластику. За останні п'ять років його стали вживати у чотири рази частіше.

До торішнього шорт-лісту увійшли також "gaslight", слово із царини психології, що означає емоційне насильство, та "gammon", - так у Британії називають прибічників "брекзиту".

Collins English Dictionary - не єдина організація, яка обирає слово року. В англомовному світі таких установ близько десятка. Із британських найбільш відомим є Oxford Dictionary, а з американських - American Dialect Society. Проте вони ще не оголошували свій вибір 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, 160 країн об'єдналися на акціях протесту на знак захисту клімату.

Також дизайнер із Нью-Йорка створив шрифт, що імітує почерк Грети Тунберг.

Крім того, Тунберг отримала найвищу нагороду від Amnesty International.

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