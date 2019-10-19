Дизайнер из Нью-Йорка создал шрифт, который имитирует почерк Греты Тунберг

Дизайнер Таль Шуб из Нью-Йорка создал шрифт, напоминающий почерк Греты Тунберг. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на It’s Nice That.

"Мы все очень тронуты тем, как эта девушка вдохновила так много людей на действия. С самого первого момента, когда я увидел ее почерк, я был действительно впечатлен смелым дизайном и простотой", — отметил он.

Сообщается, что шрифт называется Greta Grotesk. А причиной его появления дизайнер называл то, что после ее яркого выступления у людей появилась необходимость создавать плакаты с такими надписями, как у нее, или похожими.

Отмечается, что в процессе создания шрифта Шуб заметил два отличительных признака в почерке Греты и перевел их в векторный формат. Это дало возможность создать ограниченное количество символов, но их должно быть достаточно для того, чтобы донести миру сообщения о важности климатических изменений.



Как сообщали Українські Новини, Дональд Трамп посмеялся над 16-летней активисткой Гретой Тунберг. А Президент России Владимир Путин назвал Тунберг "доброй, но плохо проинформированной девочкой".



Кроме того, чучело Греты Тунберг повесили на римском мосту.