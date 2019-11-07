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  • Співробітницю НБУ затримали за підозрою у вимаганні $30 тис. хабара
07 листопада 2019, четвер, 22:47 10
Політика 2019-11-07T22:47:02+02:00
Українські Новини
Співробітницю НБУ затримали за підозрою у вимаганні $30 тис. хабара

Співробітницю НБУ затримали за підозрою у вимаганні $30 тис. хабара

НБУ, Генпрокуратура, Нацбанк, Хабар
Національний банк. НБУ. Фото: bank.gov.ua
Національний банк. НБУ. Фото: bank.gov.ua

Правоохоронці затримали співробітницю Національного банку за підозрою у вимаганні хабара в розмірі 30 тис. доларів у Києві.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

Досудове розслідування встановило, що підозрювана через посередника звернулася до директора валютообмінників із пропозицією за хабар допомогти з отриманням безстрокової генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій.

За вирішення цього питання співробітниця НБУ вимагала від підприємця 30 тис. доларів. Жінку затримали під час передачі їй 15 тис. доларів.

На сьогодні їй та її спільникам готується підозра за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369 (замах на злочин, шахрайство, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу. Слідчі дії тривають.

Як повідомляли Українські Новини, раніше правоохоронці затримали співробітника НБУ за підозрою у вимаганні 50 тис. доларів хабара.

Також керівника поліції в Рівненській області підозрюють у отриманні майже 40 тис. гривень хабара.

Крім того, "друг" Зеленського та Богдана вимагав $1,5 млн за призначення на держпосаду.

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