Зеленський за кермом згадав про Яременка та його "ганебні смс-ки" і заявив, що уважно стежить

Президент Володимир Зеленський прокоментував листування нардепа від Слуги народу Богдана Яременка з повією під час засідання Верховної Ради. Цю ситуацію він згадав у відеоблозі за кермом автомобіля Tesla Відверто з Президентом.

"Ми дуже уважно, і я особисто, ми уважно стежимо за статистикою. Не тільки там якісь такі ну, скажімо так, ганебні смски – вони теж є. Є ганебні чутки. Але я зараз дуже радий, що поки це тільки чутки", - заявив президент.

Зеленський додав, що є деякі помилки, є деякі аморальні вчинки, є деякі депутати, які не хочуть голосувати за ті чи інші закони.

"Хоча ми домовлялися, що коли обговорюються законопроекти на засіданнях, на фракціях, коли обговорюються законопроекти в комітетах – там, будь ласка, суперечки, але не виносьте їх, будь ласка, на засідання ВР. У нас є така домовленість, вона чесна: якщо 70% партії Слуга Народу за той чи інший законопроект напередодні голосування, то ми всі голосуємо", - зауважив Зеленський.

Він додав, що кожен депутат повинен розуміти, що він повинен голосувати за закони, які потрібні суспільству.

Як повідомляли Українські Новини, фракції "Голос", "Європейська солідарність" і "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" виступають за відставку Яременко з посади голови комітету з питань міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва з-за скандалу з його інтимною перепискою, оприлюдненої в ЗМІ.

Тим часом опублікували нові листування Яременко з дівчатами.