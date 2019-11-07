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07 листопада 2019, четвер, 19:55 9
Президент 2019-11-07T21:13:19+02:00
Українські Новини
Зеленський за кермом згадав про Яременка та його "ганебні смс-ки" і заявив, що уважно стежить

Зеленський за кермом згадав про Яременка та його "ганебні смс-ки" і заявив, що уважно стежить

Володимир Зеленський, Богдан Яременко

Президент Володимир Зеленський прокоментував листування нардепа від Слуги народу Богдана Яременка з повією під час засідання Верховної Ради. Цю ситуацію він згадав у відеоблозі за кермом автомобіля Tesla Відверто з Президентом.

"Ми дуже уважно, і я особисто, ми уважно стежимо за статистикою. Не тільки там якісь такі ну, скажімо так, ганебні смски – вони теж є. Є ганебні чутки. Але я зараз дуже радий, що поки це тільки чутки", - заявив президент.

Зеленський додав, що є деякі помилки, є деякі аморальні вчинки, є деякі депутати, які не хочуть голосувати за ті чи інші закони.

"Хоча ми домовлялися, що коли обговорюються законопроекти на засіданнях, на фракціях, коли обговорюються законопроекти в комітетах – там, будь ласка, суперечки, але не виносьте їх, будь ласка, на засідання ВР. У нас є така домовленість, вона чесна: якщо 70% партії Слуга Народу за той чи інший законопроект напередодні голосування, то ми всі голосуємо", - зауважив Зеленський.

Він додав, що кожен депутат повинен розуміти, що він повинен голосувати за закони, які потрібні суспільству.

Як повідомляли Українські Новини, фракції "Голос", "Європейська солідарність" і "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" виступають за відставку Яременко з посади голови комітету з питань міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва з-за скандалу з його інтимною перепискою, оприлюдненої в ЗМІ.

Тим часом опублікували нові листування Яременко з дівчатами.

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