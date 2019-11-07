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07 листопада 2019, четвер, 19:31 18
Силові структури 2019-11-07T22:00:03+02:00
Українські Новини
Через загострення обстрілу на Донбасі загинув військовий і 4 поранених

Через загострення обстрілу на Донбасі загинув військовий і 4 поранених

Обстріл на Донбасі. Фото: штаб ООС
Обстріл на Донбасі. Фото: штаб ООС

протягом доби сепаратисти 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі: один військовий загинув, ще четверо поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

За даними штабу, противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також ворог застосовував протитанкові керовані ракети.

8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ". Двічі стріляли поблизу Кримського, в районі Луганського і у Новолуганского. По одному разу порушували перемир'я біля Південного і неподалік Майорска.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 7 обстрілу: у Авдіївки, неподалік Водяної, в районі Пісків, поблизу Гнутово і Красногорівки

Тим часом командування операції заявило, що в жовтні на Донбасі вбито 33 бойовика 63 поранені.

Раніше бойовики влаштували потужний півгодинний обстріл Кримського. Раніше двоє українських військових були поранені бойовиками на Донбасі.
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