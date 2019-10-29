Неизвестные угрожали взорвать львовский аэропорт

Полиция эвакуировала 28 октября около 500 человек из-за сообщений о минировании международного аэропорта "Львов" и отеля на ул. Театральной во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации. Сообщение о минировании поступило в полицию. На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация. Взрывчатка не обнаружена. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу. Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 26 июня около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.