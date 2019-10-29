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29 октября 2019, вторник, 09:52 161
Происшествия 2019-10-29T09:54:39+02:00
Українські Новини
Неизвестные угрожали взорвать львовский аэропорт

Неизвестные угрожали взорвать львовский аэропорт

Ложное минирование

Полиция эвакуировала 28 октября около 500 человек из-за сообщений о минировании международного аэропорта "Львов" и отеля на ул. Театральной во Львове.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации.

Сообщение о минировании поступило в полицию.

На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация.

Взрывчатка не обнаружена.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.

Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 26 июня около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.

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