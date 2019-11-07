У Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілу не було

У Золотому Луганської області не зафіксовано обстрілу з моменту розведення сил і засобів 29 жовтня. Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, передає РБК-Україна.

За його словами, в Золотому безпека "забезпечена на 100%", так як межа ділянки розведення в сам населений пункт не заходить, а сусідня Катеринівка частково потрапляє в область розведення.

"Сім днів тиші було витримано в області, яка розлучалася. З тих пір не було тут ніяких порушень. В районі хутора Вільний обстріл відбуваються, а в області розведення - ні", - додав Хомчак.

У свою чергу, повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що українська сторона виконала свої обов'язки для зустрічі "нормандської четвірки".

"Це розведення є частиною підготовки до майбутнього саміту. Дуже важливо, що після того, як військові покинуть цю територію, в цю зону увійшли українські поліцейські і нацгвардейцы. Це дійсно буде ефективним у забезпеченні безпеки в Золотом", - заявив дипломат.

Як повідомляли Українські Новини, посли іноземних держав відвідали район розведення сил у Петровського і Золотого.

Раніше Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського. Зеленський повідомив, що очікує початку розведення військ у Петровського на Донбасі 4 листопада.