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07 листопада 2019, четвер, 17:31 15
Зовнішня політика 2019-11-07T19:00:03+02:00
Українські Новини
Посли іноземних держав відвідали район розведення сил біля Петровського і Золотого

Посли іноземних держав відвідали район розведення сил біля Петровського і Золотого

Донбас, Золоте, Петровське, Іноземні посли
Іноземні посли. Фото: Офіс Президента
Іноземні посли. Фото: Офіс Президента

Посли США, Німеччини, Франції і Великобританії разом з представниками Офісу Президента, Кабінету Міністрів і силовиками відвідали українські позиції в районі населеного пункту Богданівка (Петрівське) Донецької області, де має відбутися черговий етап розведення сил і засобів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента Володимира Зеленського, передають Українські Новини.

"До складу місії, яка побувала на лінії розмежування, увійшли: тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Також до складу делегації увійшли: міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак, голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай і заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов", - сказано в ньому.

Офіс Президента представляв помічник Зеленського Андрій Єрмак.
Делегація також побувала біля Золотого-4 в Луганській області, де розведення сил вже відбулося.

Луганський губернатор Гайдай повідомив, що з української сторони інфраструктура на контрольному пункті в'їзду/виїзду (КПВВ) "Золоте" повністю готова, і як тільки буде досягнуто домовленості про його відкриття, роботи можуть початися наступного дня.

"Заздалегідь вже думаємо про те, як поліпшити обслуговування людей, які перетинатимуть КПВВ, готові поставити мобільні центри надання адміністративних послуг", - сказав він.

Крім того, він повідомив, що після рішення про виділення 1 млрд гривень на інфраструктуру в 2020 році буде зроблено дорогу від Сєвєродонецька до Золотого.

Як повідомляли Українські Новини, розведення військ в Золотому Луганської області завершилося.

Раніше Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського.

Також Зеленський повідомив, що очікує початку розведення військ у Петровського на Донбасі 4 листопада.

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