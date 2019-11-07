Посли іноземних держав відвідали район розведення сил біля Петровського і Золотого

Посли США, Німеччини, Франції і Великобританії разом з представниками Офісу Президента, Кабінету Міністрів і силовиками відвідали українські позиції в районі населеного пункту Богданівка (Петрівське) Донецької області, де має відбутися черговий етап розведення сил і засобів.Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента Володимира Зеленського, передають Українські Новини."До складу місії, яка побувала на лінії розмежування, увійшли: тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Також до складу делегації увійшли: міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак, голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай і заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов", - сказано в ньому.Офіс Президента представляв помічник Зеленського Андрій Єрмак.Делегація також побувала біля Золотого-4 в Луганській області, де розведення сил вже відбулося.Луганський губернатор Гайдай повідомив, що з української сторони інфраструктура на контрольному пункті в'їзду\/виїзду (КПВВ) "Золоте" повністю готова, і як тільки буде досягнуто домовленості про його відкриття, роботи можуть початися наступного дня."Заздалегідь вже думаємо про те, як поліпшити обслуговування людей, які перетинатимуть КПВВ, готові поставити мобільні центри надання адміністративних послуг", - сказав він.Крім того, він повідомив, що після рішення про виділення 1 млрд гривень на інфраструктуру в 2020 році буде зроблено дорогу від Сєвєродонецька до Золотого.Як повідомляли Українські Новини, розведення військ в Золотому Луганської області завершилося.Раніше Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського. Також Зеленський повідомив, що очікує початку розведення військ у Петровського на Донбасі 4 листопада.