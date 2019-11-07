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07 листопада 2019, четвер, 17:22 11
Суспільство 2019-11-07T19:30:03+02:00
Українські Новини
Неплатника комуналки, який стріляв по людях у Києві, можуть відпустити на поруки за фальшивою довідкою

Неплатника комуналки, який стріляв по людях у Києві, можуть відпустити на поруки за фальшивою довідкою

АТО, стрілянина, стрілянина в Києві, комуналка

Неплатник комуналки, який відкрив стрілянину по сусідах у київській багатоповерхівці може бути звільнений від відповідальності за довідкою колишнього учасника АТО, зробленій заднім числом. За стрілка має намір поручитися Федерація тхеквондо.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила журналистка Світлана Панюшкіна, яка проживає у будинку, де була відкрита стрілянина.

"Люди! Беруть на поруки нашого стрілка. Виступає за це федерація тхеквондо. Роблять довідку заднім числом, що він благодійник і був в АТО!", - повідомила Панюшкіна.

Також попросила допомогти тих, хто може, щоб все було за законом.

Інцидент трапився на сходовій клітині будинку за адресою вулиця Петра Чаадаєва, 2а. Мешканці будинку прийшли до свого сусіда розбиратися з приводу несплати за послуги ЖКГ. Неплатник зайшов у свою квартиру, і вийшов вже зі зброєю. З квартири були чутні заклики дитини (швидше за все дочки стрілка) не робити цього, але чоловік вийшов і почав стріляти в чоловіка, який стояв на сходовій клітці: у його ногу, а потім вище.

Як повідомляли Українські Новини, для пораненого у стрілянині через комуналку необхідно 15 донорів. Раніше в Києві бійка між п'яними відвідувачами ресторану закінчилася стріляниною.

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