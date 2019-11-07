Стрельба из-за коммуналки в Киеве: для раненного необходимо 15 доноров

После того, как в Киеве житель Святошинского района Алексей Берестецкий выстрелил в своего соседа из-за конфликта по неуплате коммуналки, раненный адвокат Николай Бугаев попал в больницу. Об этом сообщает "Страна".

Подстреленный соседом-должником адвокат жив, он находился в реанимации, но уже переведен оттуда. Он в сознании, ночью врачи сказали, что угрозы жизни нет. На данный момент для него ведется поиск 15 доноров крови.

6 ноября в одной из многоэтажек Святошинского района Киева житель расстрелял своих соседей, которые пришли к нему разбираться из-за его незаконного подключения к общему электростояку.

После выстрела приехало несколько нарядов полиции: стрелявший неплательщик Алексей забаррикадировался в квартире и отказывался выходить. Дом оцепили, правоохранители прочесали здание в поиске оружия, которое еще могло быть у Алексея.

Как сообщали Українські Новини, 26 октября в Киеве вечером возле ресторана Mister Cat на Оболонском проспекте, 26, произошел массовый конфликт с дракой и выстрелами.

Кроме того, в Киеве на трамвайной остановке застрелили человека.