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07 ноября 2019, четверг, 10:06 365
Происшествия 2019-11-07T10:23:51+02:00
Українські Новини
Стрельба из-за коммуналки в Киеве: для раненного необходимо 15 доноров

Стрельба из-за коммуналки в Киеве: для раненного необходимо 15 доноров

Стрельба, Драка, Коммуналка, стрельба в Киеве

После того, как в Киеве житель Святошинского района Алексей Берестецкий выстрелил в своего соседа из-за конфликта по неуплате коммуналки, раненный адвокат Николай Бугаев попал в больницу.  Об этом сообщает "Страна".

Подстреленный соседом-должником адвокат жив, он находился в реанимации, но уже переведен оттуда. Он в сознании, ночью врачи сказали, что угрозы жизни нет. На данный момент для него ведется поиск 15 доноров крови.

6 ноября в одной из многоэтажек Святошинского района Киева житель расстрелял своих соседей, которые пришли к нему разбираться из-за его незаконного подключения к общему электростояку. 

После выстрела приехало несколько нарядов полиции: стрелявший неплательщик Алексей забаррикадировался в квартире и отказывался выходить. Дом оцепили, правоохранители прочесали здание в поиске оружия, которое еще могло быть у Алексея.

Как сообщали Українські Новини, 26 октября в Киеве вечером возле ресторана Mister Cat на Оболонском проспекте, 26, произошел массовый конфликт с дракой и выстрелами

Кроме того, в Киеве на трамвайной остановке застрелили человека.

 

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