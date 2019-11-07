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07 листопада 2019, четвер, 17:07 40
Політика 2019-11-07T19:15:03+02:00
Українські Новини
Зеленський ветував закон про верифікації та перевірці пенсій, субсидій та інших соцвиплат

Зеленський ветував закон про верифікації та перевірці пенсій, субсидій та інших соцвиплат

Володимир Зеленський, верифікація, Соцвиплати
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повернув з пропозиціями закон про верифікації та моніторингу державних виплат. Дані про це містяться в картці законопроекту № 1231.

Законопроект передбачає обов'язок Мінфіну аналізувати дані з інформаційних систем, реєстрів, баз даних про призначення таких державних виплат, як пенсії, допомоги, пільги, субсидії, соціальні стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Верифікація держвиплат повинна була здійснюватися спеціально створеної інформаційно-аналітичної платформі, роботу якої повинен був забезпечити Мінфін.

Порядок верифікації та моніторингу повинно було встановити уряд. А затвердити перелік держвиплат, які підлягають верифікації, хотіли доручити Мінфіну.

 

Передбачалося, що за результатами перевірки Мінфін може рекомендувати провести додаткову перевірку або ж усунути невідповідності в автоматизованих системах.

Згідно з законопроектом орган, який здійснює держвиплати, може призначити госвыплату, припинити нарахування, відновити нарахування або усунути невідповідності в базі даних.

Якщо держвиплати призначили на основі недостовірних даних, реципієнт повинен повернути неправомірно отримані гроші (спори в таких ситуаціях повинні були вирішуватися в судовому порядку).

Норми про превентивній перевірці (про з'ясування інформації щодо реципієнта перед призначенням йому держвиплати) повинні були вступити в силу з початку 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні розпочнеться масштабна перевірка субсидиантов і пенсіонерів: як буде проходити верифікація.

Раніше Українські Новини писали, як переоформити субсидію не виходячи з квартири і про чотирьох топ-хитрощі оформлення субсидій серед українців.

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