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08 листопада 2019, пʼятниця, 06:30 7
Життя 2019-11-08T06:30:02+02:00
Українські Новини
Морози будуть не скоро: синоптик розповіла, коли закінчиться "бабине літо"

Морози будуть не скоро: синоптик розповіла, коли закінчиться "бабине літо"

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Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

Аномально тепла погода на всій території України збережеться до 22 листопада.

Про це повідомила Українським Новинам керівник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

"За сьогоднішніми даними, до 22 листопада зимового режиму погоди в Україні не буде. Календарно ми вже знаходимося в холодному періоді, але насправді - бабине літо № 2 або № 3", - сказала вона.

Адаменко підкреслила, що різкого та істотного похолодання не очікується.

За її словами, найближчим часом будуть спостерігатися температурні коливання від +15...+17 градусів до +10...+12 градусів, що набагато вище, ніж кліматична норма в даний період року на 5-10 градусів.

При цьому вночі самыя низька температура в найближчі 10 днів складе +2 градуси в середньому по всій території України.

Також Адаменко зазначила, що така погода дуже сприятлива для близько 40% озимих сільськогосподарських культур, які були посіяні пізно.

В той же час такий погодний режим може призвести до "переросту" ранніх озимих, однак, на думку Адаменко, аграрії зможуть вирішити дану проблему за допомогою сучасних технологій.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик прогнозує після різкого похолодання та дощів повернення тепла в Україну до кінця тижня.

Також синоптики дали прогноз погоди на весь листопад з морозами і снігопадами.

Тим часом взимку очікуються сильні снігопади.

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