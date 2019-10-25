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25 октября 2019, пятница, 10:51 685
Судебная власть 2019-10-25T11:00:01+03:00
Українські Новини
Насалик готов пройти полиграф, - защита

Насалик готов пройти полиграф, - защита

НАБУ, полиграф, Игорь Насалик, Декларирование недостоверной информации
Игорь Насалик. Фото: focus.ua
Игорь Насалик. Фото: focus.ua

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, которому суд назначил психологическую экспертизу, готов пройти проверку на полиграфе (детекторе лжи), чтобы доказать беспочвенность его обвинения в декларировании недостоверной информации.

Об этом Українським Новинам сообщила его защита.

"Обвинение НАБУ относительно Насалика основывается на ложных показаниях Петра Дыминского, который скрывается в Греции по подозрению в совершении смертельного ДТП. Дыминский утверждает о предоставлении Насалику займа в 2014 году. Насалик отрицает факт подписания каких-либо договоров и получение средств. Более того, последний, как только узнал о мошеннических действиях Диминского, обратился в суд и полицию. По поводу этого в настоящее время ведется расследование", - сообщил адвокат Насалика Денис Бугай.

Защита утверждает, что факты, о которых указывает Дыминский, настолько не соответствуют действительности, что Насалик готов к проверке на полиграфе.

"Детектив НАБУ, понимая риски "развала" дела, отказал защите в проведении полиграфа. В связи с этим, мы были вынуждены обратиться в суд с просьбой назначить проведение исследования с использованием полиграфа", - отметил защитник.

Кроме того, он сообщил, что Насалик предложил пройти проверку на полиграфе всем свидетелям обвинения, однако детектив отказал ему в этом.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет, чтобы Медяник и подозреваемые во взяточничестве депутаты прошли полиграф. Также "Слуга народа" хочет проверить своих депутатов на полиграфе из-за подозрений в коррупции.

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