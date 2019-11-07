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07 листопада 2019, четвер, 13:57 35
Силові структури 2019-11-07T16:30:04+02:00
Українські Новини
НАБУ закрило справу щодо Авакова

НАБУ закрило справу щодо Авакова

Аваков, НАБУ, Кримінальне провадження, Зловживання службовим становищем
Арсен Аваков
Арсен Аваков

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про можливі зловживання службовим становищем міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Справа була закрита постановою детектива НАБУ від 15 травня 2019 року і обґрунтована тим, що в матеріалах досудового розслідування кримінального провадження від 29 грудня 2017 року відсутні будь-які дані, які свідчать про зловживання владою або службовим становищем міністра внутрішніх справ всупереч інтересам служби на користь директора і засновника ТОВ "Безпека".

Детектив прийшов до висновку, що доводи бізнесмена в частині причетності до заволодіння його активами як фізичної особи-підприємця та активами ТОВ "Укртехнопроект" посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, не підтвердилися, а проведення перевірок та інших заходів реагування мають адміністративно-правовий характер і можуть бути оскаржені в передбаченому законом порядку.

Справа розслідувалася за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу.

При цьому 22 жовтня суд ухвалив рішення скасувати постанову про закриття справи.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Авакова в новому уряді значно нижча, ніж в минулому.

Зеленський заявив, що нічого не винен Арсену Авакову та його повторне призначення на посаду міністра внутрішніх справ не є компромісом.

Аваков задекларував права на книги і 12 млн гривень спільних доходів з дружиною.

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