НАБУ закрило справу щодо Авакова

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про можливі зловживання службовим становищем міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Справа була закрита постановою детектива НАБУ від 15 травня 2019 року і обґрунтована тим, що в матеріалах досудового розслідування кримінального провадження від 29 грудня 2017 року відсутні будь-які дані, які свідчать про зловживання владою або службовим становищем міністра внутрішніх справ всупереч інтересам служби на користь директора і засновника ТОВ "Безпека".

Детектив прийшов до висновку, що доводи бізнесмена в частині причетності до заволодіння його активами як фізичної особи-підприємця та активами ТОВ "Укртехнопроект" посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, не підтвердилися, а проведення перевірок та інших заходів реагування мають адміністративно-правовий характер і можуть бути оскаржені в передбаченому законом порядку.

Справа розслідувалася за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу.

При цьому 22 жовтня суд ухвалив рішення скасувати постанову про закриття справи.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Авакова в новому уряді значно нижча, ніж в минулому.

Зеленський заявив, що нічого не винен Арсену Авакову та його повторне призначення на посаду міністра внутрішніх справ не є компромісом.

Аваков задекларував права на книги і 12 млн гривень спільних доходів з дружиною.