Зарплата Авакова в новому уряді значно нижче, ніж в минулому

Перша зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який перебуває на випробувальному терміні, в новому уряді за вересень склала 34 тис. гривень, його заступників - від 14,7 тис. до 89,7 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 68 тис. гривень.

Перша зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в новому уряді за вересень становить 34 тис. гривень, його заступників - від 14,7 тис. до 89,7 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 68 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит Українських Новин.

Зарплата, нарахована Авакову у вересні, становить 33 929 гривень, у тому числі посадовий оклад - 15 238 гривень, надбавка за вислугу років - 5 028 гривень, надбавка за роботу з документами, що становлять державну таємницю; - 3 047 гривень, надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць - 3 047 гривень, на відрядження - 6 876 гривень, індексація - 692 гривні.

Матеріальна допомога міністру за вересень не нараховувалася. Фактична сума, одержана Аваковим після утримання податків, становить 27 313 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Сергія Ярового становить 83 911 гривень, заступників Тетяни Ковальчук - 89 655 гривень, Вадима Трояна - 14 661 гривень, Сергія Гончарова - 89 655 гривень, держсекретаря Олексія Тахтая - 68 062 гривні.

При цьому зарплата Авакова за серпень склала 107 тис. гривень, його заступників - від 73,3 тис. до 89,6 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 109 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Князєв працює радником Авакова безкоштовно. Тим часом Аваков задекларував права на книги і 12 млн гривень спільних доходів з дружиною.