підписатися на розсилку
24.6 25
27.25 27.85
˟
02 листопада 2019, субота, 06:50 3 Документ
Кабмін 2019-11-02T06:50:02+02:00
Українські Новини
Зарплата Авакова в новому уряді значно нижче, ніж в минулому

Зарплата Авакова в новому уряді значно нижче, ніж в минулому

Арсен Аваков, Міністерство внутрішніх справ України, МВС України, Зарплата міністра, зарплати чиновників
Арсен Аваков.
Арсен Аваков.

Перша зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який перебуває на випробувальному терміні, в новому уряді за вересень склала 34 тис. гривень, його заступників - від 14,7 тис. до 89,7 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 68 тис. гривень.

Перша зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в новому уряді за вересень становить 34 тис. гривень, його заступників - від 14,7 тис. до 89,7 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 68 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит Українських Новин.

Зарплата, нарахована Авакову у вересні, становить 33 929 гривень, у тому числі посадовий оклад - 15 238 гривень, надбавка за вислугу років - 5 028 гривень, надбавка за роботу з документами, що становлять державну таємницю; - 3 047 гривень, надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць - 3 047 гривень, на відрядження - 6 876 гривень, індексація - 692 гривні.

Матеріальна допомога міністру за вересень не нараховувалася. Фактична сума, одержана Аваковим після утримання податків, становить 27 313 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Сергія Ярового становить 83 911 гривень, заступників Тетяни Ковальчук - 89 655 гривень, Вадима Трояна - 14 661 гривень, Сергія Гончарова - 89 655 гривень, держсекретаря Олексія Тахтая - 68 062 гривні.

При цьому зарплата Авакова за серпень склала 107 тис. гривень, його заступників - від 73,3 тис. до 89,6 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 109 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Князєв працює радником Авакова безкоштовно. Тим часом Аваков задекларував права на книги і 12 млн гривень спільних доходів з дружиною.

Більше новин про: Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ України МВС України Зарплата міністра зарплати чиновників

Архів
Новини
Комітет Ради з нацбезпеки проведе засідання в Золотому 08:27
Майже 80% українців виступають за дозвіл внутрішнім переселенцям голосувати на всіх виборах 08:10
Зарплата Авакова в новому уряді значно нижче, ніж в минулому 06:50 Документ
Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за жовтень 06:45 Інфографіка
Богдан Яременко. Скріншот: Pavlovsky News/YouTube
Яременко назвав маніпуляцією публікацію свого листування з повією без його дозволу 00:05
більше новин
За звільненням директора Південмашу стоїть КБ "Південне", - експерт 12:25
Зарплати в Україні зросли: які професії найприбутковіші 08:59
Південмаш отримає замовлення від американської Firefly на $15 млн, - експерт 12:53
Законопроект 2233 дозволить Коломойському отримувати дешеву електроенергію для своїх заводів, - Голобуцький 12:05
Владі необхідно вирішити проблему Луганської ТЕС, щоб не допустити катастрофи в області, - ЗМІ 10:53
більше новин
Дубневич спакував сумку в ізолятор: серед речей книжки і шапка 13:23
Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення 17:43
Володимир Мономах. Фото: електронна-енциклопедія.укр
У Білорусі знайшли печатку Володимира Мономаха 08:51
Кабмін оголосив масштабне скорочення - звільняють понад 18 тисяч держслужбовців 11:21
Генпрокуратура почала розслідувати як депутат Федина погрожувала Зеленському 12:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok