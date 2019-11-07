Масовий мор риби в Херсонській області завдав шкоди в півмільярда гривень

Масовий мор риби на території кар'єру Херсонського морського торговельного порту у Голопристанському районі (Херсонська область) завдав збитків на близько 500 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив представник Херсонської обласної державної адміністрації, посилаючись на результати роботи експертів-екологів.

Наголошується, що у воді перевищена допустима концентрація аміаку в 800 разів, що стало причиною масового мору риби.

Також перевищена допустима концентрація сірководню і зафіксований низький рівень кисню.

За цим фактом слідчими Голопристанського відділення поліції в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 242 (Порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, аміак став причиною екологічної катастрофи у Дніпро-Бузькому лимані на Херсонщині, де загинуло майже два мільйони риб.

У серпні в Кривому Розі також зафіксували масовий мор риби та раків. За результатами лабораторних досліджень проб води в річках Саксагань та Інгулець, проведених у липні місяці, фіксуються перевищення нормативних показників з хлоридів, сульфатів, хімічного споживання кисню і мікробіологічними показниками.