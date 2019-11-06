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06 ноября 2019, среда, 18:48 53
Общество 2019-11-06T18:49:29+02:00
Українські Новини
Аммиак стал причиной гибели почти двух миллионов рыб на Херсонщине

Аммиак стал причиной гибели почти двух миллионов рыб на Херсонщине

Аммиак, Мор рыбы, Херсонщина, Днепро-Бугский лиман
Мертвая рыба. Фото: Facebook/ Юрий Гусев
Мертвая рыба. Фото: Facebook/ Юрий Гусев

Аммиак стал причиной экологической катастрофы в Днепро-Бугском лимане на Херсонщине, где погибло почти два миллиона рыб

Об этом на заседании региональной комиссии сказал заведующий кафедрой водных биоресурсов и акватории Херсонского государственного аграрного университета Павел Кутищев, передают "UA: Новини" в Facebook. 

По его словам, выделение вредного вещества произошло через естественные, а не через техногенные процессы.

"Сероводород, по данным лаборатории не превышает отметки 1,5. При этом уровень аммиака на 25 - 30 мг, а поверхностный слой достигал до 38. Поэтому, учитывая совокупность этих факторов, а это низкий уровень кислорода, высокая концентрация аммиака, повышение температуры, высокий уровень цветения воды - это все синергетически сработало, усиливая действие токсических веществ на рыбу. Есть мнение, что удушье рыбы - явления техногенного характера. Мы утверждаем, что удушье рыбы - явление естественное, которое по Украине наблюдается по всем городам вследствие повышения температуры климата. Это следствие экологических изменений, трансформации Днепра каскадом водохранилища", - сказал Кутищев.

Напомним, более двух миллионов мертвых рыбин нашли 3 ноября на территории морского торгового порта, где добывают песок. Одной из версий массового замора директор департамента экологии и природных ресурсов Херсонской облгосадминистрации Юрий Попутько называл взрывные работы в песчаном карьере, которые привели к выбросу сероводорода.


Как сообщали Українські Новини, в августе в Кривом Роге зафиксировали массовый мор рыбы и раков. А на Аляске из-за аномальной жары погибли лососи от теплового стресса. 

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