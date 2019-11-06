Аммиак стал причиной гибели почти двух миллионов рыб на Херсонщине

Об этом на заседании региональной комиссии сказал заведующий кафедрой водных биоресурсов и акватории Херсонского государственного аграрного университета Павел Кутищев, передают "UA: Новини" в Facebook.

По его словам, выделение вредного вещества произошло через естественные, а не через техногенные процессы.

"Сероводород, по данным лаборатории не превышает отметки 1,5. При этом уровень аммиака на 25 - 30 мг, а поверхностный слой достигал до 38. Поэтому, учитывая совокупность этих факторов, а это низкий уровень кислорода, высокая концентрация аммиака, повышение температуры, высокий уровень цветения воды - это все синергетически сработало, усиливая действие токсических веществ на рыбу. Есть мнение, что удушье рыбы - явления техногенного характера. Мы утверждаем, что удушье рыбы - явление естественное, которое по Украине наблюдается по всем городам вследствие повышения температуры климата. Это следствие экологических изменений, трансформации Днепра каскадом водохранилища", - сказал Кутищев.

Напомним, более двух миллионов мертвых рыбин нашли 3 ноября на территории морского торгового порта, где добывают песок. Одной из версий массового замора директор департамента экологии и природных ресурсов Херсонской облгосадминистрации Юрий Попутько называл взрывные работы в песчаном карьере, которые привели к выбросу сероводорода.



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