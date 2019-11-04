Экологическая катастрофа в Херсоне: почти два миллиона рыб погибло в Днепре

В Херсонской области в Днепре начала массово умирать рыба, а ранее массовый мор раков случился в Кривом Роге. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

В сообщении отмечается, что Гусев дал поручение своему заместителю Сергею Козырю совместно с Департаментом экологии, полицией и природоохранными службами разобраться, почему в Голопристанском районе в Днепре начался массовый мор рыбы.

Он также подчеркнул, что виновные будут привлечены к ответственности, чтобы подобное не повторилось.

В свою очередь Козырь на своей странице в Facebook также опубликовал некоторые данные о происшествии. Так, по предварительным подсчетам, погибло 1 932 000 рыб.

"Это колоссальная проблема для нашей области!" - отметил Козырь.

За несоблюдение указанных норм предусмотрена административная ответственность - штраф от 34 до 680 грн. Кроме штрафа, за незаконный вылов начисляются убытки за каждую выловленную рыбу.

Например, судака обыкновенного придется заплатить 510 грн, сома - 425 грн, щуку - 340 грн, сазана (карпа) - 306 грн, белого амура - 255 грн, толстолобика - 255 грн, леща - 170 грн, линя - 119 грн, сплетни - 85 грн, красноперки - 68 грн, подуста - 34 грн, плоскиркы - 34 грн, карася серебристого - 17 грн и тому подобное.

Мертвая рыба. Фото: Facebook/ Юрий Гусев

Как сообщали Українські Новини, в Австралии солнечная рыба весом в несколько сотен килограмм выбросилась на берег.

Ранее во Флориде объявили ЧП из-за токсических водорослей, в которых умирают рыбы, акулы и черепахи.