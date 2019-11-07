Яременко ще не подав заяву про звільнення

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко не подавав заяву про своє звільнення з посади голови комітету парламенту з питань міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва в апарат Ради. Про це йдеться у відповіді апарату вр на запит Українських Новин. "За результатами розгляду запиту інформуємо, що в базі даних автоматизованої системи документообігу Верховної Ради України така інформація відсутня", - написано в ньому. Раніше Яременко опублікував заяву на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook без зазначення дати. Депутат зазначав, що передасть його голові Ради Дмитру Разумкову у разі схвалення такого рішення на засіданні фракції. Прес-служба "Слуги народу" уточнила агентству, що станом на четвер фракція ще не збиралася. Як повідомляли Українські Новини, Яременко назвав маніпуляцією публікацію свого листування з повією без його попиту. Крім того українці розповіли, що думають про скандал з участю парламентарія.