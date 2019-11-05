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05 ноября 2019, вторник, 12:48 335
Общество 2019-11-05T12:52:58+02:00
Українські Новини
Что думают простые украинцы о секс-скандале с Яременко?

Что думают простые украинцы о секс-скандале с Яременко?

Верховная Рада, Проститутки, Секс-скандал, Слуга народа, Богдан Яременко

Богдан Яременко, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству прямо на заседании парламента заказывал себе проститутку.

Фото переписки опубликовали СМИ, после чего вокруг Яременко закрутился настоящий секс-скандал. В итоге Яременко заявил о своем намерении подать заявление об отставке с должности председателя комитета.
"Написать (заявление) - напишу. Но передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только, когда и если решение о моей отставке примет фракция партии "Слуга народа", которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)", - написал он.
"Українські Новини" поинтересовались у прохожих, что они думают по этому поводу.
"Это недопустимо, тем более в Раде", - считает киевлянка.
"Если он себе позволил раз, позволит второй и третий", - выражает свое мнение преподаватель.
Но не все люди разделяют такое мнение.
"Я ничего страшного в этом не вижу. Даже если он депутат", - заявил житель столичной Оболони.

Как сообщали Українські Новини, Яременко угрожал посадить журналистов на 7 лет за публикацию его переписки.

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