Что думают простые украинцы о секс-скандале с Яременко?

Богдан Яременко, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству прямо на заседании парламента заказывал себе проститутку.

Фото переписки опубликовали СМИ, после чего вокруг Яременко закрутился настоящий секс-скандал. В итоге Яременко заявил о своем намерении подать заявление об отставке с должности председателя комитета.

"Написать (заявление) - напишу. Но передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только, когда и если решение о моей отставке примет фракция партии "Слуга народа", которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)", - написал он.

"Українські Новини" поинтересовались у прохожих, что они думают по этому поводу.

"Это недопустимо, тем более в Раде", - считает киевлянка.

"Если он себе позволил раз, позволит второй и третий", - выражает свое мнение преподаватель.

Но не все люди разделяют такое мнение.

"Я ничего страшного в этом не вижу. Даже если он депутат", - заявил житель столичной Оболони.

Как сообщали Українські Новини, Яременко угрожал посадить журналистов на 7 лет за публикацию его переписки.