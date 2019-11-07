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07 листопада 2019, четвер, 12:58 37
Політика 2019-11-07T16:30:05+02:00
Українські Новини
Пашинському загрожують російські спецслужби, - джерело

Пашинському загрожують російські спецслужби, - джерело

Суд, Сергій Пашинський, ДБР
Сергій Пашинський.
Сергій Пашинський.

Правоохоронці мають інформацію про можливу загрозу колишньому депутатові Верховної Ради Сергію Пашинському ("Народний фронт") від російських спецслужб.

Про це повідомило джерело в Державному бюро розслідувань, передають Українські Новини.

Він зазначив, що правоохоронці отримали оперативну інформацію, в тому числі шляхом "прослушки", про можливу загрозу життю і здоров'ю Пашинському.

"Загроза від російських спецслужб", - уточнило джерело.

У зв'язку з цим вирішено поки не вивозити екс-депутата з СІЗО на судове засідання.

Як повідомляли "Українські Новини", у четвер Святошинський районний суд Києва не зміг допитати Пашинського як свідка у справі про розстріл 48 активістів Евромайдану.

Суд отримав від ГБР заяву, що життю і здоров'ю екс-депутата загрожує небезпека. У зв'язку з цим суд вирішив допитати Пашинського по відеозв'язку 21 листопада.

7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Пашинського.

12 жовтня захист Пашинського оскаржила його арешт.

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