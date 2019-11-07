Пашинському загрожують російські спецслужби, - джерело

Правоохоронці мають інформацію про можливу загрозу колишньому депутатові Верховної Ради Сергію Пашинському ("Народний фронт") від російських спецслужб. Про це повідомило джерело в Державному бюро розслідувань, передають Українські Новини. Він зазначив, що правоохоронці отримали оперативну інформацію, в тому числі шляхом "прослушки", про можливу загрозу життю і здоров'ю Пашинському. "Загроза від російських спецслужб", - уточнило джерело. У зв'язку з цим вирішено поки не вивозити екс-депутата з СІЗО на судове засідання. Як повідомляли "Українські Новини", у четвер Святошинський районний суд Києва не зміг допитати Пашинського як свідка у справі про розстріл 48 активістів Евромайдану. Суд отримав від ГБР заяву, що життю і здоров'ю екс-депутата загрожує небезпека. У зв'язку з цим суд вирішив допитати Пашинського по відеозв'язку 21 листопада. 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Пашинського. 12 жовтня захист Пашинського оскаржила його арешт.