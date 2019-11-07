Дуже смішно, що мова йде про мою держзраду: Кличко впевнений у провалі справи НАБУ

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко впевнений у безперспективності розслідування Національним антикорупційним бюро (НАБУ) його можливої державної зради і розкрадання державних коштів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"Неназваний скаржник - фізична особа - звернувся до суду, щоб той зобов'язав НАБУ відкрити провадження. Перспективи ця справа не має, я впевнений. І мені дуже смішно, що там мова йде ще й про нібито зраду. Нехай перевіряють!", - сказав Кличко.

НАБУ почало розслідувати можливу держзраду і розкрадання державних коштів Кличком і його 2 заступниками під час забудови столиці.

Справу відкрито 18 жовтня на виконання рішення Антикорупційного суду.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ зобов'язали відкрити справу проти Кличка за махінації при будівництві Шулявського мосту. Раніше Віталій Кличко заявив, що пішохідно-велосипедний міст подобається всім, крім його політичних опонентів.