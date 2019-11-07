Луценко лукавив, щоб здаватися важливим для США та уникнути звільнення, - Волкер

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер у своїх свідченнях Конгресу розповів, що дії екс-генпрокурора України Юрія Луценка посилили скептичне ставлення Трампа до України, а також що він поширював вигадки, щоб утриматися на посаді.

Про це стало відомо зі стенограми показань Волкера, передає "Громадське".

"Я вважаю, що генпрокурор Луценко діяв у власних інтересах, відверто поширюючи вигадки, щоб здаватися важливим для США, бо він хотів зберегти свою роботу. Він мав піти після виборів нового президента. Це було очевидно. Це було видно ще до обрання Зеленського, було очевидно, настільки той популярний. Його (Луценка – ред.) призначив попередній президент Петро Порошенко. Я думаю, що було кілька мотивів, але найважливіший — залишатися на посаді, щоб запобігти розслідуванню проти себе за речі, які він, можливо, вчинив як генпрокурор. Тому він прагнув здаватися важливим і цінним для Сполучених Штатів, бо Сполучені Штати могли б запобігти його звільненню новим президентом", - повідомив екс-спецпредставник США по Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко зізнався, що у нього ні "списку недоторканних" від Йованович.Раніше Луценко поїхав вчити англійську в елітну школу Лондона. Однак йому довелося повернутися з-за проблем з серцем його дружини Ірини Луценко.