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06 ноября 2019, среда, 21:22 3
Внешняя политика 2019-11-06T21:24:04+02:00
Українські Новини
Действия Луценко усилили скептическое отношение Трампа к Украине, - Волкер

Действия Луценко усилили скептическое отношение Трампа к Украине, - Волкер

Украина, Курт Волкер, Луценко Юрий, Трамп Дональд
Луценко Юрий Фото: 112.ua
Луценко Юрий Фото: 112.ua

Бывший представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что информационная кампания бывшего генпрокурора Юрия Луценко усилила скептическое отношение президента Дональда Трампа к Украине. Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Волкера, у Трампа было глубоко укоренено негативное восприятие Украины, основанное на данных об украинской коррупции в прошлом, однако действия Юрия Луценко еще больше усилили это восприятие. Волкер считает, что именно Луценко был источником страхов Трампа, что "украинцы хотели его сбросить".

"Дипломат уточнил: он считает, что источником этих страхов является именно Юрий Луценко, который в начале 2019 года, еще занимая должность генпрокурора, провел в США информационную кампанию, во время которой атаковал посла Йованович и неожиданно признал, что Украина... вмешивалась в американские выборы", - говорится в материале "Европейской правды".

На вопрос конгрессменов, имеет ли он основания полагать, что Трамп поверил обвинениям Луценко, Волкер ответил утвердительно.

"Думаю, что да. Я знаю, что Джулиани поверил, и я также знаю, что Джулиани отчитывался президенту Трампу об этом", - сообщил дипломат.

Волкер убежден, что эта новая волна обвинений усилила скептическое отношение Трампа к Украине, которое несколько угасло после 2017 года. Контактируя с Джулиани, который служил каналом донесения информации до Белого дома, Луценко генерировал неприятие Трампом Украины даже вопреки советам его команды, говорится в статье.


Как сообщали Українські Новини, Трамп назвал Украину коррумпированной страной и не хотел давать денег. 

Ранее Луценко уехал учить английский в элитную школу Лондона. Однако ему пришлось вернуться из-за проблем с сердцем его жены Ирины Луценко.

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