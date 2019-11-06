Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і тяжко поранені, - ЗМІ

Сьогодні, 6 листопада, в Київській області стався вибух автомобіля, в результаті якого загинула одна людина, а ще двоє - госпіталізовані. Про це повідомляє Главком.

Так, повідомляється, що інцидент стався під Києвом на повороті на спорткомплекс "Чайка".

"Під Києвом, на повороті на спорткомплекс "Чайка" вибухнув автомобіль. Одній людині відірвало голову, двох осіб у тяжкому стані госпіталізують у лікарню", - повідомив журналіст видання.

За попередніми даними, автомобіль кинули гранату з проїжджаючого мотоцикла.

Як повідомляли Українські Новини, в Сумській області через вибух підкинутої в авто гранати загинув чоловік.

Також невідомі кинули гранату в будинок депутата Рівненської міськради.

Раніше в Дніпропетровській області підірвали автомобіль начальника відділення поліції. Начальник Первомайського відділення поліції сів за кермо власного автомобіля, а через 30 секунд пролунав вибух в задній частині автомобіля.