Неизвестные бросили гранату в дом депутата Ровенского горсовета

Неизвестные 10 октября бросили гранату в дом депутата Ровенского городского совета. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, передают Українські Новини.\r\n"В полицию сегодня, 10 октября, около 14 часов поступило сообщение 45-летнего жителя Ривне, что его жена обнаружила поврежденной кровлю дома на улице Костромская областного центра", - говорится в сообщении.\r\nФото ГУ НП в Ровенской области\r\nНа место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ровенского отдела полиции вместе с руководством, работники взрывотехнического отдела и кинологи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nХозяин пояснил полицейским, что около трех часов ночи он услышал подозрительный звук, но не придал этому значения, решив, что это петарда.\r\nВ ходе осмотра специалисты-взрывотехники установили, что на крыше дома депутата городского совета взорвалась граната "РГД-5".\r\nВ результате взрыва была повреждена крыша.\r\nПо данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПолицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.\r\nПо данным Українських Новин, речь идет о депутате Ровенского городского совета от партии "Свобода", начальнике управления здравоохранения Ривненской областной государственной администрации Юрие Осипчуке.\r\nКак сообщали Українські Новини, неизвестные в пятницу, 4 октября, сожгли автомобиль Mercedes-Benz G63 депутата Ровенского областного совета 58-летнего Василия Кльопа в центре Костополя (Ривнеская область).