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10 октября 2019, четверг, 17:08 282
Происшествия 2019-10-10T17:13:10+03:00
Українські Новини
Неизвестные бросили гранату в дом депутата Ровенского горсовета

Неизвестные бросили гранату в дом депутата Ровенского горсовета

Фото в ГУ НП Ровенской области
Фото в ГУ НП Ровенской области

Неизвестные 10 октября бросили гранату в дом депутата Ровенского городского совета. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, передают Українські Новини.

"В полицию сегодня, 10 октября, около 14 часов поступило сообщение 45-летнего жителя Ривне, что его жена обнаружила поврежденной кровлю дома на улице Костромская областного центра", - говорится в сообщении.

Фото ГУ НП в Ровенской областиФото ГУ НП в Ровенской области

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ровенского отдела полиции вместе с руководством, работники взрывотехнического отдела и кинологи.

Хозяин пояснил полицейским, что около трех часов ночи он услышал подозрительный звук, но не придал этому значения, решив, что это петарда.

В ходе осмотра специалисты-взрывотехники установили, что на крыше дома депутата городского совета взорвалась граната "РГД-5".

В результате взрыва была повреждена крыша.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

По данным Українських Новин, речь идет о депутате Ровенского городского совета от партии "Свобода", начальнике управления здравоохранения Ривненской областной государственной администрации Юрие Осипчуке.

Как сообщали Українські Новини, неизвестные в пятницу, 4 октября, сожгли автомобиль Mercedes-Benz G63 депутата Ровенского областного совета 58-летнего Василия Кльопа в центре Костополя (Ривнеская область).

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