В Днепропетровской области взорвали автомобиль начальника отделения полиции

Сегодня, 20 августа, в Днепропетровской области в результате взрыва был поврежден автомобиль начальника отделения полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

На место происшествия выехали руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Происшествие произошло сегодня утром в городе Першотравенске. Как предварительно установлено, начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

К счастью никто не пострадал

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