подписаться на рассылку
25 25.35
27.55 28.3
˟
30 августа 2019, пятница, 11:54 103
Силовые структуры 2019-08-30T11:58:59+03:00
Українські Новини
В Днепропетровской области взорвали автомобиль начальника отделения полиции

В Днепропетровской области взорвали автомобиль начальника отделения полиции

В Днепропетровской области взорвали машину начальника полиции. Фото: пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области
В Днепропетровской области взорвали машину начальника полиции. Фото: пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области

Сегодня, 20 августа, в Днепропетровской области в результате взрыва был поврежден автомобиль начальника отделения полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

На место происшествия выехали руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Происшествие произошло сегодня утром в городе Першотравенске. Как предварительно установлено, начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

К счастью никто не пострадалК счастью никто не пострадал

Как сообщали Українські Новини, в Киеве пытались взорвать авто украинского разведчика, однако пострадал сам диверсант.

Также под Киевом в авто на скорости 150 км/час взорвалась граната, водитель погиб.

Больше новостей о: Взрыв Днепропетровская область Взрыв машины

Архив
Новости
Новый министр соцполитики Соколовская владеет двумя квартирами и хранит 5 тыс. в валюте 12:46
Министр общин и территорий Бабак задекларировала драгоценные часы и серьги 12:29
На выходных Зеленский посетит Польшу с официальным визитом 12:25
Международные партнеры поддерживали переход Украины к формуле "Роттердам+", - СМИ 12:20
Рада утвердила календарный план работы с сентября по февраль 12:13
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
больше новостей
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Рада назначила министром инфраструктуры Криклия 02:04
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
"Днипроолия" заявляет о рейдерском захвате завода турецкими инвесторами 18:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok