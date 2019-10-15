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15 октября 2019, вторник, 23:17 124
Происшествия 2019-10-15T23:17:51+03:00
Українські Новини
В Сумской области из-за взрыва подброшенной в авто гранаты погиб мужчина

В Сумской области из-за взрыва подброшенной в авто гранаты погиб мужчина

Взрыв гранаты в Сумской области
Взрыв гранаты в Сумской области

Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в автомобиле в Конотопском районе Сумской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

Взрыв произошел во вторник днем.

Правоохранители установили, что 39-летний местный житель на заднем сиденье своего автомобиля, который долго стоял незапертым возле гаража, обнаружил похожий на гранату предмет.

Для того чтобы выяснить, что это за предмет, он пригласил своего знакомого.

Граната взорвалась, пока мужчина осматривал находку.

В результате он получил телесные повреждения, от которых умер по дороге

На месте происшествия работают полицейские и специалисты-взрывотехники.

По данному факту открыто уголовное производство. 

На данный момент правоохранители устанавливают, каким образом граната оказалась в салоне автомобиля.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестные бросили гранату в дом депутата Ровенского горсовета.

Ранее в Днепропетровской области взорвали автомобиль начальника отделения полиции.

А в Киеве пытались взорвать авто украинского разведчика, однако пострадал сам диверсант.

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