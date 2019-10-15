В Сумской области из-за взрыва подброшенной в авто гранаты погиб мужчина

Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в автомобиле в Конотопском районе Сумской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

Взрыв произошел во вторник днем.

Правоохранители установили, что 39-летний местный житель на заднем сиденье своего автомобиля, который долго стоял незапертым возле гаража, обнаружил похожий на гранату предмет.

Для того чтобы выяснить, что это за предмет, он пригласил своего знакомого.

Граната взорвалась, пока мужчина осматривал находку.

В результате он получил телесные повреждения, от которых умер по дороге

На месте происшествия работают полицейские и специалисты-взрывотехники.

По данному факту открыто уголовное производство.

На данный момент правоохранители устанавливают, каким образом граната оказалась в салоне автомобиля.

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