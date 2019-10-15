В Сумской области из-за взрыва подброшенной в авто гранаты погиб мужчина

Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в автомобиле в Конотопском районе Сумской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.\r\nВзрыв произошел во вторник днем.\r\nПравоохранители установили, что 39-летний местный житель на заднем сиденье своего автомобиля, который долго стоял незапертым возле гаража, обнаружил похожий на гранату предмет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДля того чтобы выяснить, что это за предмет, он пригласил своего знакомого.\r\nГраната взорвалась, пока мужчина осматривал находку.\r\nВ результате он получил телесные повреждения, от которых умер по дороге\r\nНа месте происшествия работают полицейские и специалисты-взрывотехники.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПо данному факту открыто уголовное производство. \r\nНа данный момент правоохранители устанавливают, каким образом граната оказалась в салоне автомобиля.\r\nКак сообщали Українськi Новини, неизвестные бросили гранату в дом депутата Ровенского горсовета.\r\nРанее в Днепропетровской области взорвали автомобиль начальника отделения полиции.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nА в Киеве пытались взорвать авто украинского разведчика, однако пострадал сам диверсант.