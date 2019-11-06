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06 листопада 2019, середа, 21:30 9
Зовнішня політика 2019-11-06T21:36:18+02:00
Українські Новини
Помпео скасував візит в Україну, - екс-депутат Лещенко

Помпео скасував візит в Україну, - екс-депутат Лещенко

Дональд Трамп, Майк Помпео, Сергій Лещенко
Майк Помпео. Фото: zerohedge.com
Майк Помпео. Фото: zerohedge.com

Державний секретар США Майк Помпео скасував свій візит в Україну.

Про це колишній депутат Верховної Ради Сергій Лещенко (фракція "Блок Петра Порошенко") повідомив в Telegram, передають Українські Новини.

За словами екс-депутата, американський експерт Стівен Пайфер у своїх записах за підсумками зустрічей в Україні повідомив, що візит був скасований минулого тижня.

Пайфер також повідомив, що українська влада висловлює занепокоєння з приводу скасування візиту Помпео і пов'язує це з розслідуванням в рамках імпічменту Президента США Дональда Трампа.

Як повідомляли Українські Новини, Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту.

Раніше Помпео заявляв, що Волкер і Йованович не будуть давати показання у справі про імпічмент Трампа.

А в ЗМІ появлалась інформація, що Трамп може призначити Помпео замість Болтона.

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