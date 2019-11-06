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06 листопада 2019, середа, 18:52 18
Суспільство 2019-11-06T20:00:02+02:00
Українські Новини
Аміак став причиною загибелі майже двох мільйонів риб на Херсонщині

Аміак став причиною загибелі майже двох мільйонів риб на Херсонщині

Херсонська область, Аміак, Мор риби, Дніпро-Бузький лиман
Мертва риба. Фото: Facebook/ Юрій Гусєв
Мертва риба. Фото: Facebook/ Юрій Гусєв

Аміак став причиною екологічної катастрофи в Дніпро-Бузькому лимані на Херсонщині, де загинуло майже два мільйони риб.

Про це на засіданні регіональної комісії сказав завідувач кафедри водних біоресурсів та акваторії Херсонського державного аграрного університету Павло Кутіщев, передають "UA: Новини" у Facebook.

За його словами, виділення шкідливої речовини сталося через природні, а не через техногенні процеси.

"Сірководень, за даними лабораторії не перевищує позначки 1,5. При цьому рівень аміаку на 25 - 30 мг, а поверхневий шар сягав до 38. Тому, враховуючи сукупність цих факторів, а це низький рівень кисню, висока концентрація аміаку, підвищення температури, високий рівень цвітіння води - це все синергетично спрацювало, посилюючи дію токсичних речовин на рибу. Є думка, що задуха риби - явища техногенного характеру. Ми стверджуємо, що задуха риби - явище природне, яке по Україні спостерігається по всіх містах внаслідок підвищення температури клімату. Це наслідок екологічних змін, трансформації Дніпра каскадом водосховища", - сказав Кутіщев.

Нагадаємо, більше двох мільйонів мертвих рибин знайшли 3 листопада на території морського торговельного порту, де добувають пісок. Однією з версій масового замору директор департаменту екології та природних ресурсів Херсонської облдержадміністрації Юрій Попутько називав підривні роботи в піщаному кар'єрі, які призвели до викиду сірководню.


Як повідомляли "Українські Новини", у серпні в Кривому Розі зафіксували масовий мор риби та раків. А на Алясці через аномальну спеку загинули лососі від теплового стресу.

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