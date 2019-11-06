Аміак став причиною загибелі майже двох мільйонів риб на Херсонщині

Про це на засіданні регіональної комісії сказав завідувач кафедри водних біоресурсів та акваторії Херсонського державного аграрного університету Павло Кутіщев, передають "UA: Новини" у Facebook.

За його словами, виділення шкідливої речовини сталося через природні, а не через техногенні процеси.

"Сірководень, за даними лабораторії не перевищує позначки 1,5. При цьому рівень аміаку на 25 - 30 мг, а поверхневий шар сягав до 38. Тому, враховуючи сукупність цих факторів, а це низький рівень кисню, висока концентрація аміаку, підвищення температури, високий рівень цвітіння води - це все синергетично спрацювало, посилюючи дію токсичних речовин на рибу. Є думка, що задуха риби - явища техногенного характеру. Ми стверджуємо, що задуха риби - явище природне, яке по Україні спостерігається по всіх містах внаслідок підвищення температури клімату. Це наслідок екологічних змін, трансформації Дніпра каскадом водосховища", - сказав Кутіщев.

Нагадаємо, більше двох мільйонів мертвих рибин знайшли 3 листопада на території морського торговельного порту, де добувають пісок. Однією з версій масового замору директор департаменту екології та природних ресурсів Херсонської облдержадміністрації Юрій Попутько називав підривні роботи в піщаному кар'єрі, які призвели до викиду сірководню.



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