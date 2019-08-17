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17 августа 2019, суббота, 21:17 834
Америка 2019-08-17T21:17:42+03:00
Українські Новини
На Аляске из-за аномальной жары погибают лососи от теплового стресса

На Аляске из-за аномальной жары погибают лососи от теплового стресса

Ученые сообщили о небывалом море лосося, вызванного аномальной жарой на Аляске этим летом. Об этом сообщает CNN.

По просьбе местных жителей, которые жаловались на мор рыбы, доктор Стефани Куинн-Дэвидсон, директор Юконской межплеменной комиссии по рыбным ресурсам, исследовала вместе со своей группой берега реки Коюкук на севере штата Аляска и обнаружили на них 850 мертвых лососей. По ее оценкам, общее количество погибших особей в 4−10 раз больше.

Ученые вскрыли мертвых рыб в поисках паразитов и инфекций, но обнаружили, что особи полностью здоровы, а их животы полны икры.

Так как мор совпал с наступлением аномальной жары в штате Аляска, ученые пришли к выводу, что она и является причиной вымирания рыбы.

 

Дело в том, что чем вода горячее, тем меньше в ней кислорода, и лососи просто задыхаются в реках, которые раньше были холодными.

Температуры воды бьют рекорды, как и температуры воздуха: так, ученые отслеживают температуру воды в заливе Кука, расположенном к югу от Анкориджа, с 2002 года, и 7 июля 2019 года была зафиксирована рекордная температура в 27,6 градусов Цельсия (до этого она никогда не поднималась выше 24,4 градусов).

По словам Сью Могер, научного директора Cook Inletkeeper, в плане повышения температур 2019 год обогнал худшие прогнозы для 2069 года.

Ученые будут следить, повлияют ли будущие тепловые волны на популяцию лосося в штате в целом.

Напомним, ранее ученые назвали причину аномальной жары в Европе


Тем временем из-за глобального потепления вымирают британские жабы.

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