Кому перерахують пенсії, а хто залишиться без підвищення у грудні: повний список

З 1 грудня 2019 року Пенсійний фонд автоматично перерахує мінімальні пенсії у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, до 1624 гривень. Це випливає з закону "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

Це буде третє в цьому році підвищення пенсій і становитиме 1638 гривень.

Максимальний розмір пенсії не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. З 1 грудня він становитиме 16 380 грн.

На підвищення мінімальної пенсії та надбавки за понаднормовий стаж (якщо він є) мають право лише ті пенсіонери, які не працюють.

Хто отримає підвищену пенсію з 1 грудня:

Таблиця: Кадровик

Кому не перерахують пенсії з 1 грудня (пенсії залишаться у раніше призначеному розмірі підвищення (надбавки) до пенсій):

Діти війни (66,13 грн). Особи, які проживають у гірських населених пунктах (розмір пенсії збільшується на 20%). Уриманці (150,00 грн — до пенсій, призначених відповідно Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"). Громадяни, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані — 54,40 грн, а члени їх сімей, яких було примусово переселено, — 43,52 грн. Громадяни, віднесені до відповідних категорій потерпілих від Чорнобильської катастрофи: розміри додаткової пенсії, щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1210). Пенсіонери, які продовжують працювати (збільшення пенсії можливе лише після звільнення з роботи).

Нагадаємо, відповідно до ст. 28 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", мінімальний розмір пенсії за віком визначається, якщо страховий стаж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок — 30 років, на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У зв’язку з цим пенсії були перераховані 1 січня і 1 липня.

А тим часом Пенсійний фонд проводить нарахування пенсій за листопад.

Також українці зможуть оформити пенсію "в один клік". Електронний сервіс "Е-пенсія" працює в тестовому режимі з 14 вересня.