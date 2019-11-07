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07 листопада 2019, четвер, 05:58 40 Список
Фінанси 2019-11-07T09:36:24+02:00
Українські Новини
Кому перерахують пенсії, а хто залишиться без підвищення у грудні: повний список

Кому перерахують пенсії, а хто залишиться без підвищення у грудні: повний список

Пенсії, перерахунок пенсій, Пенсійний фонд
Пенсії підвищать з 1 грудня. Фото: facebook/Пенсійний фонд
Пенсії підвищать з 1 грудня. Фото: facebook/Пенсійний фонд

З 1 грудня 2019 року Пенсійний фонд автоматично перерахує мінімальні пенсії у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, до 1624 гривень. Це випливає з закону "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

Це буде третє в цьому році підвищення пенсій і становитиме 1638 гривень.

Максимальний розмір пенсії не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. З 1 грудня він становитиме 16 380 грн.

На підвищення мінімальної пенсії та надбавки за понаднормовий стаж (якщо він є) мають право лише ті пенсіонери, які не працюють.

Хто отримає підвищену пенсію з 1 грудня:

Таблиця: Кадровик

Кому не перерахують пенсії з 1 грудня (пенсії залишаться у раніше призначеному розмірі підвищення (надбавки) до пенсій):

  1. Діти війни (66,13 грн).
  2. Особи, які проживають у гірських населених пунктах (розмір пенсії збільшується на 20%).
  3. Уриманці (150,00 грн — до пенсій, призначених відповідно Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").
  4. Громадяни, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані — 54,40 грн, а члени їх сімей, яких було примусово переселено, — 43,52 грн.
  5. Громадяни, віднесені до відповідних категорій потерпілих від Чорнобильської катастрофи: розміри додаткової пенсії, щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1210).
  6. Пенсіонери, які продовжують працювати (збільшення пенсії можливе лише після звільнення з роботи).

Нагадаємо, відповідно до  ст. 28 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", мінімальний розмір пенсії за віком визначається, якщо страховий стаж 35 років у  чоловіків і 30 років у жінок — 30 років, на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У зв’язку з цим пенсії були перераховані 1 січня і 1 липня.

А тим часом Пенсійний фонд проводить нарахування пенсій за листопад.

Також українці зможуть оформити пенсію "в один клік". Електронний сервіс "Е-пенсія" працює в тестовому режимі з 14 вересня.

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