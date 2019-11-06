Коли куплять квитки - повідомлять: Гончарук не знає, коли приїде місія МВФ

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за результатами засідання Кабінету Міністрів у середу, 6 листопада, заявив, що не знає точних дат приїзду місії Міжнародного валютного фонду, передають Українські Новини.

"Я дат (приїзду місії Міжнародного валютного фонду) точно не знаю. Колеги коли куплять квитки - вони обов'язково повідомлять. Як тільки будуть офіційні дати - ми про це повідомимо", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

При цьому прем'єр зазначив, що уряд проводить регулярну комунікацію з місією і постійно обмінюється інформацією.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростував інформацію про припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом до стягнення коштів з колишніх акціонерів Приватбанку.

Раніше у ЗМІ була оприлюднена інформація, що МВФ відклав фінансову допомогу для України. МВФ нібито стурбований тим, що президент Володимир Зеленський не відшкодує мільярди доларів, імовірно розграбованих банками.

А Мілованов заявляв, що місія МВФ приїде в Україну на початку листопада.