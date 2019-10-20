Миссия МВФ приедет в Украину в начале ноября, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ожидает приезда в Украину миссии Международного валютного фонда (МВФ) в начале ноября.

Об этом Милованов написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Проведены успешные встречи с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР и другими международными финансовыми организациями. Ключевое достижение - возвращение миссии МВФ в Киев через пару недель. Удалось убедить международных партнеров, мы серьезное и профессиональное правительство. Также удалось найти путь вперед по вопросам банковской системы, в частности Привата и других банков, где есть невозврат кредитов", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров рассчитывает на подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом в декабре.

Тем временем Миссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике. В миссии отметили, что рост зарплаты должен соответствовать росту продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности. Миссия МВФ работала в Украине с 12 по 26 сентября, однако уехала без результата.