Євро різко просів: експерт пояснив раптовий обвал валюти

Курс валюти Європейського союзу до гривні знизився відразу на 21 копійку після зростання на 11 копійок днем раніше. Рух цієї грошової одиниці в Україні визначається не внутрішньою ситуацією в країні, а поведінкою євро до долара на міжнародних фінансових ринках, пояснює фінансовий аналітик Олексій Кущ, повідомляє "Сьогодні".

"Зараз на міжнародних ринках долар зміцнюється по відношенню до євро. Таким чином, євро дешевшає по відношенню до долара, долар дешевшає по відношенню до гривні, відповідно, і євро [в Україні] пішов вниз", – говорить експерт.

В цілому, як пояснює Кущ, кореляція наступна: вартість євро по відношенню до гривні залежить від того, наскільки динаміка зміцнення української валюти до долара вище динаміки зміцнення євро до долара на міжнародних фінансових ринках.

"Якщо динаміка зміцнення гривні по відношенню до долара вище, тоді і євро подешевшає, але не так сильно, як долар. А якщо, наприклад, євро подорожчав по відношенню до долара динамічніше, ніж долар подешевшав до гривні, то в такому випадку потенціалу зміцнення гривні по відношенню до долара не вистачить, і євро трохи зміцниться", – розповів експерт.

Як повідомляли Українські Новини, гривня різко подорожчала на міжбанку. Крім того, НБУ дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень.