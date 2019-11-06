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  • Геращенко висміяла бронежилети членів комітету Ради з нацбезпеки на засіданні в Золотому
06 листопада 2019, середа, 15:58 71
Політика 2019-11-06T22:11:35+02:00
Українські Новини
Геращенко висміяла бронежилети членів комітету Ради з нацбезпеки на засіданні в Золотому

Геращенко висміяла бронежилети членів комітету Ради з нацбезпеки на засіданні в Золотому

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони проведе засідання в Золотому Луганської області 5 листопада.

"Слуги і Донбас або д...не поїхало в турне..." - прокоментувала виїзне засідання співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Геращенко поцікавилася, навіщо членам комітету каски і бронежилети, якщо на ділянці вже розвели війська.

"Для Селфи воно може і красиво, але практично і політично - це анекдот. Там же розвели війська :)" - написала вона.

На думку Геращенко, так члени комітету ставлят під сумнів слова Президента про розведення і безпеку жителів Золотого і Станиці Луганської.

Вона сказала, що люди, які переходять КПВВ в районі Станиці явно негативно сприймуть появу депутатів з Києва в бронежилетах і касках.

"Смішно і соромно", - підсумувала Геращенко.

Вона підкреслила, що бронежилети потрібні під час битв, але не для селфі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський повідомив, що очікує початку розведення військ у Петровського на Донбасі 4 листопада.

Крім того, Москва зраділа розведення військ в Золотому.
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