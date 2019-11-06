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  • Депутат від "Слуги народу" пропонує ввести фінансові санкції для збиткових ЗМІ
06 листопада 2019, середа, 14:52 22
ЗМІ 2019-11-06T17:00:04+02:00
Українські Новини
Депутат від "Слуги народу" пропонує ввести фінансові санкції для збиткових ЗМІ

Депутат від "Слуги народу" пропонує ввести фінансові санкції для збиткових ЗМІ

ЗМІ, Журналісти, Слуга народу, Олександр Ткаченко, санкції проти ЗМІ
ЗМІ. Фото: msz.gov.pl
ЗМІ. Фото: msz.gov.pl

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", колишній генеральний директор медіахолдингу "1+1 Медіа" Олександр Ткаченко пропонує ввести фінансовий фейр-плей для ЗМІ.

Про це він повідомив на парламентських слуханнях про безпеку журналістів, передають Українські Новини.

"У новому законопроекті про медіа, який ми збираємося внести комітетом вже до кінця року, ця ідея зможе знайти своє відображення", - сказав Ткаченко.

За його словами, збитковість видання дозволяє власникам впливати на його редакційну політику, що обумовлює необхідність таких змін.

"Якщо, наприклад, ЗМІ є постійно збитковим, напевно є шанс застосування певних санкцій. Так, можливо, у нас буде менше яскравих шоу, нескінченних серіалів, нескінченних інформаційних каналів, але це буде чесний бізнес і також чесно всі журналісти будуть отримувати зарплату не в конвертах і платити податки", - зазначає депутат.

Як повідомляли Українські Новини, у середу міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський заявив про намір ініціювати введення кримінальної відповідальності за маніпуляцію інформацією. Крім того, Бородянський має намір ініціювати посилення законодавчого захисту журналістів.

Голова НСЖУ Томіленко, коментуючи ініціативу міністра культури зазначив, що починати потрібно з забезпечення безпеки журналістів.

 

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