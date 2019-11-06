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06 ноября 2019, среда, 14:02 130
СМИ 2019-11-06T14:06:23+02:00
Українські Новини
Бородянский намерен инициировать усиление законодательной защиты журналистов

Бородянский намерен инициировать усиление законодательной защиты журналистов

Журналисты, Министр культуры, Владимир Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский намерен инициировать усиление законодательной защиты журналистов.

Об этом он сообщил на парламентских слушаниях о безопасности журналистов, передают Українські Новини.

"Не менее важным аспектом защиты является защита от любого вида давления. Как, например, финансовое давление и руководителя. Давление, которое направлено на манипулирование общественным мнением или на умалчивание", - сказал Бородянский.

Министр подчеркнул, что соответствующие изменения будут представлены Верховной Раде.

"Мы считаем, что ответственность за распространение данных журналистов должна быть существенно усилена, учитывая ту очень важную работу, которую делают журналисты для общества. Мы будем подавать соответствующие изменения к законодательству", - отметил чиновник.

Бородянский привел в пример публикацию личных данных сотрудников программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" (проект "Радио Свобода").

"Наше задание - создать сбалансированную систему по защите журналистов, которые честно исполняют профессиональный долг и свою работу. Мы будем обеспечивать и создавать условия для физической, финансовой и юридической защиты журналистов, которые испытывают ту или иную форму давления", - заявляет политик.

Как сообщали Українські Новини, на парламентских слушаниях в среду Бородянский выступил с инициативой введения уголовной ответственности за манипуляцию информацией.

Глава НСЖУ Томиленко, комментируя инициативу министра культуры отметил, что начинать нужно с обеспечения безопасности журналистов.  

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