НСЖУ за щорічне проведення публічних парламентських слухань з безпеки журналістів

Національна спілка журналістів України виступає за щорічне проведення публічних парламентських слухань з безпеки журналістів.

Про це заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко виступаючи на парламентських слуханнях щодо безпеки роботи журналістів, передають Українські Новини.

Він озвучив цю ініціативу в числі пропозицій НСЖУ захисту журналістів.

Також Томіленко запропонував ввести в МВС, ГПУ та інших правоохоронних органах спеціальних посадових осіб, які будуть персонально відповідальні за розслідування і доведення до суду справ щодо злочинів проти журналістів.

"Захист українського журналіста, захистити себе, захистіть своє майбутнє і свою державу – нашу державу Україну. І тоді суспільство отримає сигнал – бити журналіста не можна і українці перестануть бояться відпускати дітей навчатися на журналістів", - підсумував свій виступ голова НСЖУ.

Як повідомляли Українські Новини, на парламентських слуханнях у середу Бородянський виступив з ініціативою введення кримінальної відповідальності за маніпуляцію інформацією.

Голова НСЖУ Томіленко, коментуючи ініціативу міністра культури зазначив, що починати потрібно з забезпечення безпеки журналістів. Також Бородянський має намір ініціювати посилення законодавчого захисту журналістів.