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05 ноября 2019, вторник, 17:52 116
Президент 2019-11-05T18:01:19+02:00
Українські Новини
Завтра Зеленский поедет в Харьков назначать губернатором адвоката в деле "рюкзаков Авакова"

Завтра Зеленский поедет в Харьков назначать губернатором адвоката в деле "рюкзаков Авакова"

Харьковская ОГА, Светличная Юлия, Владимир Зеленский, Алексей Кучер
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский совершит 6 ноября рабочий визит в Харьковскую область для представления нового председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА), на должность которого согласован Алексей Кучер вместо Юлии Светличной.

Об этом Українським Новинам cообщили собеседники в ОГА и Офисе Президента.

9 октября Кабинет Министров сообщил, что одобрил на эту должность Кучера, однако позже опроверг свое сообщение.

В то же время 20 октября правительство согласовало его назначение.

34-летний Кучер был адвокатом Владимира Литвина - фигуранта по так называемому делу "рюкзаков Авакова" - закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 тыс. рюкзаков для Национальной гвардии.

На данный момент он является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа", прошедшим в парламент по округу №179 в Харьковской области.

В связи с назначением Кучера председателем ОГА Рада должна будет досрочно прекратить его депутатские полномочия, из-за чего в округе №179 должны будут пройти промежуточные выборы.

Выборы должны быть назначены Центральной избирательной комиссий в десятидневный срок после досрочного прекращения депутатских полномочий Кучера и пройти в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня опубликования решения об их назначении – не ранее конца января – средины февраля 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Кучер не получал доходов в 2018, но купил две квартиры и два Lexus.

Тем временем Украина понесла ущерб в 18 млн гривен из-за 66-летнего чиновника Харьковской ОГА.

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