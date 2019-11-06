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06 листопада 2019, середа, 14:14 17
Транспорт 2019-11-06T14:20:21+02:00
Українські Новини
З завтрашнього дня в'їзд вантажівок в Київ найпопулярнішою трасою обмежать

З завтрашнього дня в'їзд вантажівок в Київ найпопулярнішою трасою обмежать

Київ, КМДА, Заборона в'їзду, Житомирська траса, Вантажівки
Фури Фото: pexels
Фури Фото: pexels

Київська міська державна адміністрація (КМДА) вирішила поетапно обмежити в'їзд вантажного транспорту в години пік з 7:00 до 10:00 і з 16:00 до 20:00, починаючи з введення такого обмеження 7 листопада на житомирській трасі.

Про це на брифінгу повідомили представники київської влади, передають Українські Новини.

Заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА - начальник управління (інспекції) з паркування Дмитро Рахматуллін зазначив, що рішення про обмеження в'їзду до Києва вантажних автомобілів з 07:00 до 20:00 було прийнято Київрадою ще в 2013 році, але влада Києва почала його виконувати тільки в цьому році.

"Рішення передбачає обмеження доступу до міста з 7:00 до 20:00, але ми розуміємо, що це багато часу і спочатку ми будемо обмежувати тільки в години пік з 7:00 до 10:00 і з 16:00 або 17:00 до 20:00... Ми починаємо працювати в напрямку Житомира, потім за результатами ми оберемо наступний напрямок, швидше за все це буде Одеса", - сказав Рахматуллін.

Він зазначив, що обмеження стосуються вантажівок вагою понад 4,5 тонни, вони можуть використовувати логістичні центри, перевантажуватися на невеликі вантажні автомобілі і в'їжджати в місто.

Начальник управління патрульної поліції в Києві Юрій Зозуля зазначив, що щодня до Києва в'їжджає 50 тис. вантажівок.

У години пік, коли буде обмежено в'їзд до міста, вантажівки будуть паркуватися на під'їздах до Києва.

Зозуля зазначив, що обмеження в'їзду для вантажівок вже працює на бориспільській трасі та це зменшило затори на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, въезд до Києва закриють для вантажних автомобілів. Також вантажному транспорту можна буде їздити за визначеним переліком вулиць.

Нагадаємо, Зеленський схвалив штрафи для фур, перевищують габаритно-ваговий контроль. Також з першого листопада на деяких вулицях Києва знову діють обмеження швидкості до 50 км/год.

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