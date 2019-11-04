Въезд Киева закроют для грузовых автомобилей

Городская власть планирует ограничить движение грузовиков на одном из столичных мостов и разрешить проезд только в предназначеных для этого местах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры и начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Столичные власти планируют в ближайшее время перекрыть движение грузовых автомобилей по городу с 07:00 до 20:00 согласно решению Киевского городского совета "О некоторых мерах по упорядочению движения грузовых автомобилей в г.. Киеве".

Движение транзитных грузовых автомобилей по территории города будет разрешено с 20:00 до 07:00 только по просп. Бажана, Южному мостовому переходу через р. Днепр, Столичному шоссе, ул. Академика Заболотного, площади Одесской, Большой Кольцевой дороге, просп. Академика Палладина, ул. Городской, Гостомельскому шоссе, Новой дороге, просп. Минскому, площади Тараса Шевченко, ул. Полярной, ул. Богатырской, площади Тульской и др.

"Такое решение не только позволит улучшить экологическую ситуацию в Киеве, но и обеспечит разгрузку улично-дорожной сети путем уменьшения количества грузовых транспортных средств, в свою очередь будет способствовать созданию дополнительного пространства для движения пассажирского транспорта общего пользования и повышение уровня пропускной способности улиц и дорог столицы , минимизировать возникновение пробок (особенно с ухудшением погодных условий), улучшить уровень регулярности пассажирских перевозок", - отметил Рахматуллин.

Как сообщали Українські Новини, с первого ноября на некоторых улицах Киева снова действуют ограничения скорости до 50 км/ч.

Напомним, 14 октября ограничивали движение транспорта в Киеве из-за футбола и шествий.