подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
04 ноября 2019, понедельник, 12:53 2844
Транспорт 2019-11-04T12:54:48+02:00
Українські Новини
Въезд Киева закроют для грузовых автомобилей

Въезд Киева закроют для грузовых автомобилей

Киев, Запрет въезда, Грузовик, Ограничение движения, Въезд в Киев
Грузовики. Фото: autocentre.ua
Грузовики. Фото: autocentre.ua

Городская власть планирует ограничить движение грузовиков на одном из столичных мостов и разрешить проезд только в предназначеных для этого местах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры и начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Столичные власти планируют в ближайшее время перекрыть движение грузовых автомобилей по городу с 07:00 до 20:00 согласно решению Киевского городского совета "О некоторых мерах по упорядочению движения грузовых автомобилей в г.. Киеве".

Движение транзитных грузовых автомобилей по территории города будет разрешено с 20:00 до 07:00 только по просп. Бажана, Южному мостовому переходу через р. Днепр, Столичному шоссе, ул. Академика Заболотного, площади Одесской, Большой Кольцевой дороге, просп. Академика Палладина, ул. Городской, Гостомельскому шоссе, Новой дороге, просп. Минскому, площади Тараса Шевченко, ул. Полярной, ул. Богатырской, площади Тульской и др.

"Такое решение не только позволит улучшить экологическую ситуацию в Киеве, но и обеспечит разгрузку улично-дорожной сети путем уменьшения количества грузовых транспортных средств, в свою очередь будет способствовать созданию дополнительного пространства для движения пассажирского транспорта общего пользования и повышение уровня пропускной способности улиц и дорог столицы , минимизировать возникновение пробок (особенно с ухудшением погодных условий), улучшить уровень регулярности пассажирских перевозок", - отметил Рахматуллин.

Как сообщали Українські Новини, с первого ноября на некоторых улицах Киева снова действуют ограничения скорости до 50 км/ч.

Напомним, 14 октября ограничивали движение транспорта в Киеве из-за футбола и шествий.

Больше новостей о: Киев Запрет въезда Грузовик Ограничение движения Въезд в Киев

Архив
Новости
Луценко подтвердила, что решила досрочно сложить полномочия депутата 13:39
Потеплеет до +21 и пройдут дожди: прогноз погоды на вторник 13:33 Карта
Ринат Ахметов – самый известный благотворитель Украины, - опрос 13:18
Население снова начало массово скупать валюту 12:55
Въезд Киева закроют для грузовых автомобилей 12:53
больше новостей
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Бензин и дизтопливо дешевеют: как изменятся цены на горючее в ноябре 08:00 Инфографика
Максим Бужанский
Депутат Бужанский призвал одесситов "дать пи@ды отбивателям памятника Жукову" 23:26 Мнение
Резкое ухудшение погоды: синоптики обещают дожди и мощные порывы ветра 17:00
Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан
Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым 23:40
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову 23:55
Суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов 19:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok