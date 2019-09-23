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23 сентября 2019, понедельник, 15:48 108
Президент 2019-09-23T15:48:37+03:00
Українські Новини
Зеленский одобрил штрафы для фур, превышающих габаритно-весовой контроль

Зеленский одобрил штрафы для фур, превышающих габаритно-весовой контроль

Президент Владимир Зеленский подписал закон о применении штрафов в размере 8,5-34 тыс. гривен к большегрузным автомобилям при превышении ими нормативов габаритно-весового контроля.

Об этом сообщает пресс-служба Президента, передают Українськi Новини.

Законопроект предусматривает, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (по состоянию на 2019 год - 8,5 тыс. гривен), за превышение установленных норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. гривен), а за превышение установленных норм на более 20% - в размере 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. гривен гривен).

При этом ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте несет ответственное лицо - физическое лицо или руководитель юридического лица, на которого зарегистрировано транспортное средство.

Также законопроектом предусматривается, что средства, полученные от начисленных штрафов, будут поступать в Дорожный фонд.

Как сообщали Українськi Новини, 11 сентября Рада ввела применение штрафов в размере 8,5-34 тыс. гривен к большегрузным автомобилям при превышении ими нормативов габаритно-весового контроля.

В понедельник Зеленский подписал закон "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)".

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