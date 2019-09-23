Зеленский одобрил штрафы для фур, превышающих габаритно-весовой контроль

Президент Владимир Зеленский подписал закон о применении штрафов в размере 8,5-34 тыс. гривен к большегрузным автомобилям при превышении ими нормативов габаритно-весового контроля.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Президента, передают Українськi Новини.\r\nЗаконопроект предусматривает, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (по состоянию на 2019 год - 8,5 тыс. гривен), за превышение установленных норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. гривен), а за превышение установленных норм на более 20% - в размере 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. гривен гривен).\r\nПри этом ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте несет ответственное лицо - физическое лицо или руководитель юридического лица, на которого зарегистрировано транспортное средство.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже законопроектом предусматривается, что средства, полученные от начисленных штрафов, будут поступать в Дорожный фонд.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 11 сентября Рада ввела применение штрафов в размере 8,5-34 тыс. гривен к большегрузным автомобилям при превышении ими нормативов габаритно-весового контроля.\r\nВ понедельник Зеленский подписал закон "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)".