Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив аспіранта колишнього генпрокурора Віктора Пшонки Миколи Зубрицького радником генпрокурора.

Про це йдеться в копії листа Генпрокуратури, текст якого є у розпорядженні Українських Новин.

У листі йдеться, що Рябошапка створив патронажну службу, в яку були призначені 6 радників.

Одним з радників 10 жовтня призначено Зубрицький.

Документ: telegram/UN - сливы и груши

За даними Національної академії прокуратури, в 2013 році Зубрицький захищав дисертацію для отримння наукового ступеня кандидата юридичних наук і в цей період його науковим керівником був Пшонка.

Документ: telegram/UN - сливи та груші

Ще одним радником генпрокурора призначена журналістка, колишній начальник прес-служби Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає себе незручним генпрокурором для оточення бізнесмена Ігоря Коломойського.

Також Рябошапка заперечує нараду у Президента Володимира Зеленського з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності колишнього Президента Петра Порошенка, колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") і колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.