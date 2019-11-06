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06 листопада 2019, середа, 13:39 16 Документ
Політика 2019-11-06T14:45:02+02:00
Українські Новини
Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки

Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки

ГПУ, Руслан Рябошапка, Віктор Пшонка, Микола Зубрицький
Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив аспіранта колишнього генпрокурора Віктора Пшонки Миколи Зубрицького радником генпрокурора.

Про це йдеться в копії листа Генпрокуратури, текст якого є у розпорядженні Українських Новин.

У листі йдеться, що Рябошапка створив патронажну службу, в яку були призначені 6 радників.

Одним з радників 10 жовтня призначено Зубрицький.

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За даними Національної академії прокуратури, в 2013 році Зубрицький захищав дисертацію для отримння наукового ступеня кандидата юридичних наук і в цей період його науковим керівником був Пшонка.

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Ще одним радником генпрокурора призначена журналістка, колишній начальник прес-служби Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає себе незручним генпрокурором для оточення бізнесмена Ігоря Коломойського.

Також Рябошапка заперечує нараду у Президента Володимира Зеленського з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності колишнього Президента Петра Порошенка, колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") і колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

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