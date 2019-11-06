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06 листопада 2019, середа, 13:51 11
ЗМІ 2019-11-06T14:44:30+02:00
Українські Новини
Справи про напад на журналістів будуть під особливим контролем Авакова і міністерства

Справи про напад на журналістів будуть під особливим контролем Авакова і міністерства

Арсен Аваков, НСЖУ, Сергій Томіленко, Напади на журналістів, Безпека журналістів
Томіленко Сергій Фото: Facebook
Томіленко Сергій Фото: Facebook

Національний союз журналістів разом з головою Сергієм Томіленко, який наполягає на тому, що починати потрібно з забезпечення безпеки журналістів, домовилися з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, про те, що справи про напади на журналістів будуть взяті керівництвом міністерства під особливий контроль.

Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, виступаючи на парламентських слуханнях щодо безпеки роботи журналістів, передають Українські Новини.

"Напередодні слухань НСЖУ було досягнуто домовленість із міністром внутрішніх справ узяти на особливий контроль розслідування всіх справ щодо нападів на журналістів і запровадження в його відомстві щоквартальних звітів за результатами цієї роботи", - сказав голова НСЖУ.

Він відноситься до цієї домовленості з обережним оптимізмом, але говорити про якийсь прогрес у питанні безкарності можна буде тільки в разі розкриття конкретних злочинів проти журналістів.

"Поки ми говоримо про це з обережним оптимізмом. Будуть прецеденти покарання нападників, будуть прізвища журналістів, стосовно яких відновлено ​​справедливість - тоді будемо говорити про реальний прогрес у справі захисту українських журналістів", - сказав Томіленко.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародна федерація журналістів включила Україну до числа 5 країн з високим рівнем небезпеки для роботи журналістів поряд з Філіппінами, Сомалі, Перу і Палестиною.

Нагадаємо, що НСЖУ хотіли бачити Авакова, Зеленського та Клименко на парламентських слуханнях з безпеки.

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