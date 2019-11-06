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06 листопада 2019, середа, 13:45 16
Зовнішня політика 2019-11-06T14:45:02+02:00
Українські Новини
Оціночна місія НАТО прибула в Україну

Оціночна місія НАТО прибула в Україну

Нато, Україна, Оціночна місія
Україна-НАТО. NATO. Фото: twitter.com/NATOinUkraine
Україна-НАТО. NATO. Фото: twitter.com/NATOinUkraine

В Україну прибула оціночна місія НАТО, яка буде готувати рекомендації до звіту про виконання Україною Річної національної програми (РНП). Про це йдеться в заяві місії України при НАТО на сторінці в Facebook.

"6-8 листопада оціночна місія НАТО зустрінеться з представниками майже всіх центральних органів виконавчої влади, залучених до виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2019, яка є основним інструментом підготовки України до членства в Альянсі", - йдеться в повідомленні.

За результатами візиту оціночна місія підготує рекомендації до звіту про виконання РНП-2019, який буде представлений на розгляд держав-членів НАТО.

11 грудня у штаб-квартирі НАТО заплановано проведення останнього в поточному році засідання Комісії Україна-НАТО для представлення оцінки РНП-2019 та обговорення питань підготовки РНП-2020, участь в якому візьме віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Після того, як Україна визначила 5 стратегічних напрямів подальшої роботи з НАТО, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО.

В 2018 році у НАТО заявили, що поки не готові запросити Україну в програму розширених можливостей.

Пізніше Президент Володимир Зеленський раніше просив НАТО приєднати Україну до програми розширених можливостей.

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