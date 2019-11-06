Замість кілограм будуть штуки: українська митниця переходить на нову метрику оцінки товарів

Державна митна служба України, яка не виконала план по доходах бюджету на 12%, збирається поступово переходити на нову систему оцінки товарів. Тепер замість кілограм планується обчислювати товари в штуках.

Про це повідомив голова митниці Максим Нефьодов на своїй сторінки на Facebook.

"Я досі дивуюся, що основна метрика для митниці - це долари на кг. Причини очевидні - вагу легше контролювати, ніж інші параметри. Але все одно трохи трясе, коли всі активно обговорюють вартість кілограма сумок або черевик. Тут би написати "не нами заведено, не нам і міняти", але ж ні, саме нам. Поступово переводимо оцінку "штуки "і т. д.", - написав Нефьодов.

Він зазначив, що без врахування вартості імпорту безсировинних товарів митна вартість товарів зростає.

Як повідомляли Українські Новини, Глава Офісу Президента Андрій Богдан вважає Нефьодова неефективним керівником, але з дуже великим потэнциалом.

Нагадаємо, китайський виробник цифрового обладнання Nuctech Company Limited звинуватив главу митної служби Максима Нефьодова у поширенні недостовірної інформації.