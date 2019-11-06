Рябошапка вважає себе незручним генпрокурором для оточення Коломойського

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає себе незручним генпрокурором для оточення бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню LB.ua, передають Українські Новини.

Зокрема, він сказав, що помічає активну роботу людей Коломойського проти нього.

При цьому генпрокурор зазначає, що у нього немає жодних відносин з Коломойським.

Крім того, Рябошапка повідомив, що зараз генпрокуратура намагається консолідувати всі матеріали кримінального провадження стосовно Приватбанку в руках Національного антикорупційного бюро.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, зробив догану Луценка, заявив, що олігарх Ігор Коломойський не є його колегою, а прокуратура знаходиться поза політикою і бізнесу

Також Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора.ю