Суд заарештував без права застави 15-річного підозрюваного у вбивстві 14-річної дівчинки

Комінтернівський районний суд заарештував без права застави 15-річного підозрюваного у вбивстві 14-річної дівчинки в Одеській області.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції в Одеській області, передають Українські Новини.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці без альтернативи застави.

Йому повідомлено про підозру у п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.

Дівчинка відпочивала 2 листопада зі своїми друзями, після чого не повернулася додому.

Поліція знайшла тіло дівчини вранці 3 листопада в лісосмузі на території Лиманського району.

Причиною її смерті стало удушення.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські виявили тіло зниклої 14-річної дівчинки в Одеській області. Поліція затримала 15-річного підозрюваного у вбивстві 14-річної дівчинки в Одеській області.

Раніше суд також заарештував строком на два місяці без права внесення застави підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

До цього вбивця 11-річної дівчинки під Одесою зізнався у скоєному.