В Одессе нашли убитой школьницу, задержали 15-летнего парня

В Одессе 14-летнюю жительницу Суворовского района с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе Лиманского района, поиски которой продолжались в течение суток.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"О том, что дочь еще днем ​​пошла с друзьями гулять и до сих пор не вернулась, полицейским вчера, 2 ноября, вечером сообщила мать девочки. На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения ребенка, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она была вчера. Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом девочка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные приятели разъехались по домам", - говорится в нем.

Отмечается, что полицейские установили личность парня, с которым, по словам товарищей, девочка ушла от компании. Проводятся мероприятия для его розыска.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи со служебными собаками. По факту умышленного убийства несовершеннолетней начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства трагического происшествия лицо, совершившее это преступление.

Как сообщает "Думская", 15-летнего парня, которого видели последним с убитой девочкой, разыскали: он скрывался у своих знакомых. Его доставили в отдел полиции, с ним проводят неотложные следственные действия.

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Как сообщали Українські Новини, убийца 11-летней девочки под Одессой признался в содеянном. Ранее полицейские обнаружили предположительное тело пропавшей 11-летней Дарины Лукьяненко.

Суд арестовал сроком на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.